تييري هنري.. إنجاز مدى الحياة



فاز الفرنسي تييري هنري، نجم نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم السابق، بجائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2025، ضمن حفل شخصية العام الرياضية الذي تنظمه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».



ويعد هنري «48 عاماً» أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، بفضل إنجازاته خلال ثمانية مواسم قضاها مع لأرسنال، كما سبق له اللعب مع موناكو وبرشلونة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه كان جزءاً من فريق أرسنال الذي لم يخسر أي مباراة في موسم 2003 ــ 2004، بينما تضمنت إنجازاته مع المنتخب الفرنسي الفوز بكأس العالم 1998 ويورو 2000.



وجاء في بيان صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه تم منح الجائزة «تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في عالم الرياضة وتأثيره داخل الملعب وخارجه»، على أن يتم تسليمه الكأس خلال الحفل المباشر الخميس.



وقال هنري: «كرة القدم منحتني كل شيء، وقدمت لها كل ما لدي. أن يتم تكريمي كجزء من تاريخها بهذه الجائزة للإنجاز مدى الحياة، وأن أكون قد تركت بصمة لدى الجماهير وزملائي في الفريق، فهو أمر لن أعتبره يوماً أمراً مسلماً به».