في سن الـ41.. 5 أندية أوروبية تتصارع على المخضرم تياغو سيلفا



في الوقت الذي توقع عالم كرة القدم أن يعلن البرازيلي تياغو سيلفا عن اعتزاله، وخاصة بعد أن حقق أمنية العودة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي، إلا أن مصادر متطابقة رجحت استمرار مشوار قائد المنتخب البرازيلي السابق، بل أشارت إلى أن إنجلترا تحديداً هي وجهته القادمة، بين أحد الأندية اللندنية.



وكان سيلفا قد غادر تشيلسي نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده عائداً إلى البرازيل، وكان ينتظر أن يعلن عن اعتزاله، ولكن يبدو أن اللاعب الذي وصل إلى 41 عاماً يعتقد بقدرته على الاستمرار في الملاعب لفترة أطول.



وكشفت تقارير أن أندية فولهام وويست هام وكريستال بالاس وبرانفورد مهتمة بالتعاقد مع البرازيلي المخضرم، في الوقت نفسه كشفت المصادر نفسها إمكانية عودة محتملة للبرازيلي إلى ناديه الأسبق ميلان، وإن كانت رجحت أن يعود إلى لندن لأسباب عائلية.