ليفربول المستفيد الأكبر.. سندرلاند أكثر الأندية تضرراً من كأس الأمم الأفريقية



سيضطر سندرلاند الإنجليزي إلى الاستغناء عن ستة لاعبين دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو النادي الأكثر تضرراً من تأثير بطولة كأس الأمم الأفريقية في الأندية الأوروبية.

وسندرلاند، الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب، كان لديه أربعة من لاعبيه الدوليين الأفارقة يشاركون عندما فاز على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الماضي، ولكن مثل 14 نادياً آخر من أندية الدرجة الأولى الإنجليزية سيفتقد الآن هؤلاء اللاعبين بسبب المشاركة الدولية.



ولطالما كان توقيت البطولة الأفريقية، التي تنطلق في المغرب يوم الأحد وتستمر حتى 18 يناير 2026، مصدر إزعاج للمدربين حيث تأثرت أيضاً بطولات الدوري في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.



وتؤثر استضافة البطولة في منتصف الموسم في حوالي 58 بالمئة من اللاعبين المشاركين في كأس الأمم، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي للعبة حاول التخفيف من التأثير بتقديم موعد انطلاق البطولة إلى ما قبل عيد الميلاد، بحيث تنتهي قبل الجولة التالية من مباريات دوري الأبطال.



كما تم تخفيف التأثير في الأندية الأوروبية من خلال السماح لهم بترك اللاعبين تنضم لمنتخباتهم قبل سبعة أيام، بدلاً من 14 يوماً الإلزامية قبل أي بطولة، ما يعني أنه كان بإمكانهم اللعب مع أنديتهم في مطلع الأسبوع الماضي.



وغادر الآن إلى المغرب الثنائي الكونغولي الذي يلعب لسندرلاند والمؤلف من آرثر ماسواكو ونواه صديقي، إضافة إلى الظهير رينيلدو (موزامبيق) ولاعب الوسط حبيب ديارا (مالي) وثنائي الهجوم شمس الدين طالبي (المغرب) وبرتران تراوري (بوركينا فاسو). ومن المفارقات أن غياب محمد صلاح عن ليفربول للعب مع منتخب مصر من شأنه أن يخفض من درجة التوتر في النادي بعد نوبة الغضب الأخيرة ضد المدرب أرني سلوت، لكن مانشستر يونايتد سيفتقد ثلاثة لاعبين هم نصير مزراوي وبرايان مبيومو وأماد ديالو الذي سجل في التعادل 4-4 مع بورنموث.



وتظهر فرنسا مرة أخرى باعتبارها الدولة التي تضم أكبر العدد من اللاعبين الذين سيتوجهون للمشاركة في كأس الأمم، وبوجود 51 لاعباً من أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي. لكن غيابهم أقل تأثيراً بكثير مما كان عليه الحال في السابق لأن الدوري الفرنسي توقف بعد مباريات مطلع الأسبوع الحالي ولن يستأنف حتى الثاني من يناير المقبل، وهو الوقت الذي ستكون فيه كأس الأمم قد وصلت إلى مراحل خروج المغلوب.



وهناك 21 لاعباً من أندية الدوري الإيطالي، و18 لاعباً من الدوري الألماني و15 لاعباً من فرق الدوري الإسباني ضمن 24 منتخباً يشاركون في البطولة التي ستنطلق في المغرب الأسبوع المقبل.