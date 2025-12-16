برونو فرنانديز يفجر قنبلة في وجه إدارة مانشستر يونايتد



فجر البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد قنبلة بعد أن اتهم إدارة النادي الإنجليزي العريق بأنها تفتقر إلى الشجاعة، وأضاف في مقابلة مع قناة برتغالية: لقد رفضت أن أنتقل، كانت هناك عروض بمبالغ خرافية - في إشارة إلى ما ذكر في الصيف عن عرض الهلال السعودي 700 ألف يورو أسبوعياً للتعاقد مع قائد يونايتد - لكنني لم أفكر فيها، لم أفكر في أن أقول للنادي أريد الرحيل بعرض لا يتجاوز 20 إلى 30 مليون يورو حتى أحصل من النادي الجديد على راتب أكبر، لست من هذه النوعية.



قرار البقاء في يونايتد نابع من قناعتي الكاملة، أعرف أنهم كانوا يرغبون في رحيلي فعندما يحضر المال تتغير أمور كثيرة، لكن إدارة النادي لم تملك الشجاعة للحديث معي بشأن هذا الأمر، كنت على قناعة أن هذا هو قرارهم أن أرحل، لكني رفضت الفكرة، قلت لهم أعلم أنكم تريدونني أن أرحل ولكنني أرفض ذلك وأعلم أنكم تفكرون في الأمر، ولكن لم أتلقَ منهم أي رد لم يمتلكوا الشجاعة للحديث عن الأمر معي.