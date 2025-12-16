15 تذكرة في كأس العالم تشعل غضب الإنجليز على «فيفا»



سادت موجة من الغضب في إنجلترا بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عدد التذاكر المخصصة لمنتخب إنجلترا في مباراته الأولى أمام منتخب كرواتيا في مونديال 2026، وشنت وسائل إعلام بريطانية هجوماً عنيفاً على الاتحاد الدولي لكرة القدم معتبرة أنه تعامل باستخفاف مع مشجعي منتخب إنجلترا دون مراعاة للإعداد الكبيرة التي ترافق «الأسود الثلاثة» في جميع المناسبات الكبرى

ومصدر غضب الإعلام الإنجليزي أن «فيفا» خصص عدد مقاعد أكثر لمشجعي منتخب كوراساو التي بلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة مقارنة بنحو 58 مليوناً في بريطانيا.

وخصص فيفا 4.022 تذكرة لمشجعي منتخب إنجلترا في مباراة كرواتيا الافتتاحية بينما خصص 4.037 تذكرة لمشجعي منتخب كوراساو أي بفارق 15 تذكرة عن المخصصة لمنتخب إنجلترا.

وعبرت وسائل إعلام بريطانية عن غضبها قائلة: «من المنطقي أن نحصل على مقاعد أكثر من كوراساو، وحتى بنظام فيفا - إذا كان يبحث عن العدالة - فيجب أن تتم مساواة جميع المنتخبات، أمام أن يكون نصيب منتخب كوراساو أكثر بـ 15 تذكرة من نصيب مشجعي إنجلترا فهو أمر يدعو إلى الحيرة».