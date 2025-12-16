مدرب اسكتلندا ينصح الجماهير بعدم مساندة المنتخب في مونديال 2026



حض ستيف كلارك مدرب اسكتلندا الجماهير على تجنب الغرق في الديون من أجل السفر لمؤازرة المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة القدم العام المقبل في أمريكا الشمالية، وحذر من ارتفاع تكاليف السفر والتذاكر.



وفي الأسبوع الماضي، دعت رابطة جماهير الكرة في أوروبا الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إلى وقف مبيعات تذاكر المنتخبات الوطنية على الفور، واتهمته بفرض أسعار «باهظة» للتذاكر تهدد بإبعاد المشجعين العاديين عن البطولة.



وقالت الرابطة: إن أسعار التذاكر قفزت إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في كأس العالم 2022 في قطر.



وستواجه اسكتلندا منتخبات البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات والمغرب المتأهلة لقبل نهائي 2022 وهايتي في المجموعة الثالثة، ومن المتوقع أن يسافر آلاف المشجعين الاسكتلنديين لمشاهدة المنتخب الوطني في أول كأس عالم له منذ 1998.



وقال كلارك: «اسمع، الذهاب إلى أمريكا مكلف على أي حال. حتى إذا كنت ستذهب لقضاء عطلة في أمريكا عليك أن تدخر وتدخر وتدخر لتسافر عبر المحيط الأطلسي وتقضي عطلتك هناك.

لذلك كان من المتوقع دائماً أن تكون كأس العالم باهظة الثمن. أسعار التذاكر يحددها الفيفا. أمنيتي الكبرى ألا يضع الناس أنفسهم في ديون مفرطة في محاولة للذهاب إلى هناك. إذا كنت قادراً على تحمل تكاليف الذهاب، فهذا رائع. لكن إذا كنت لا تستطيع تحمل التكاليف فتفهم ذلك».



وأضاف مدرب اسكتلندا: «لا تضع نفسك وعائلتك في الديون. أود أن أعتقد أنه مع حصتنا المحدودة من التذاكر، سيسافر الكثير من المشجعين إلى كل مكان. أنا أتحدث عن الذهاب للأماكن البعيدة ولكن ربما سيحضر 1200 متفرج فقط».