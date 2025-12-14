«الأبيض» يدفع بوقرة لتقديم استقالته من تدريب الجزائر



أعلن مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري الرديف، استقالته من منصبه بعد وداع من الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2025 بقطر، وسقط المنتخب الجزائري أمام منتخب الإمارات «الأبيض، بركلات الترجيح 7 -6 ، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.



وقال بوقرة في مؤتمر صحفي بعد المباراة: قررت الاستقالة من منصبي؛ لأنني لم أستطع إسعاد الشعب الجزائري الذي دعمني بقوة في المهمة، لكننا فشلنا كمجموعة في إسعاده». وأضاف: «عملت كثيراً قبل البطولة وحاولت تجهيز المنتخب بأفضل شكل ممكن، ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من مواصلة المشوار، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة».



وأتم حديثه: «منتحب الجزائر أكبر من الأسماء الموجودة في الوقت الحالي، وأتمنى أن تتحسن الأوضاع مع الجهاز الفني الجديد». وكان من المقرر أن ينتهي عقد بوقرة مع منتخب الخضر في نهاية الشهر الجاري، ولكنه قرر الرحيل مُبكراً.