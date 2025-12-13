فلامنغو ينهي مغامرة بيراميدز ويتأهل لمواجهة سان جيرمان في نهائي « إنتركونتيننتال»

وضع فريق فلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، حداً لمغامرة بيراميدز المصري، وتقدمه في بطولة إنتركونتيننتال، ليتغلب عليه بنتيجة 2 - 0 بنصف نهائي كأس التحدي.

وسجل ليوناردو بيريرا الهدف الأول لفلامنجو في الدقيقة 24، بينما أضاف دانيلو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ويتقابل فلامنغو مع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا يوم الأربعاء المُقبل.

وكان الفريق البرازيلي قد هزم كروز آزول المكسيكي 2 - 1 في بطولة كأس الأمريكتين، أما بيراميدز فقد بدأ مشوار البطولة مبكرا بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3 - 0 ، ثم هزم الأهلي السعودي 3 - 1 في كأس بطل القارات الثلاثة، ليتأهل لمواجهة فلامنغو، الذي وضع حداً لمسيرة الفريق الذي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه العام الحالي.