إيكيتيكي يسجل هدفين وصلاح يحظى باستقبال حافل في فوز ليفربول على برايتون

سجل أوجو إيكيتيكي هدفين ليقود ليفربول للفوز 2- 0 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت في مباراة شارك فيها محمد صلاح من مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتقى فريق أرني سلوت مؤقتا إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 26 نقطة بعد 16 مباراة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال، بينما يتأخر برايتون بثلاث نقاط عن ليفربول في المركز التاسع.

وافتتح إيكيتيكي، الذي انضم للفريق في الانتقالات الصيفية، التسجيل في الدقيقة الأولى. وشارك صلاح، الذي كان يكتنف مستقبله الغموض بعد انتقاده اللاذع لسلوت والنادي، بديلا وسط تصفيق حار وهتافات مدوية في الدقيقة 26 بعد إصابة غوميز. وقدم صلاح تمريرة حاسمة في الدقيقة 60 عندما لعب ركلة ركنية متقنة حولها إيكيتيكي برأسه إلى داخل الشباك.