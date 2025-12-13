محمد صلاح .. رحلة غامضة إلى السعودية وسط الأزمة مع سلوت وليفربول

يستعد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لزيارة مفاجئة إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة، وفقا لتقارير صحفية.

وكشفت مصادر إعلامية أن صلاح سيتوجه إلى مدينة جدة خلال هذا الأسبوع. وأضافت السبت أن تفاصيل زيارة النجم المصري الدولي إلى جدة، لم تتضح تفاصيلها بعد.

خرج صلاح من حسابات المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول في اختيار التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة برايتون، السبت، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واصل نجم ليفربول الإنجليزي الغياب عن التشكيل الأساسي لفريقه للمباراة الخامسة على التوالي، لتثار التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي.

واضطر سلوت لإشراك صلاح بعد 25 دقيقة من مباراة برايتون مكان جو غوميز، المصاب.

وأُثيرت الشكوك حول مستقبل صلاح الأسبوع الماضي بسبب تصريحاته القوية التي هاجم فيها سلوت، مشيرا إلى تدهور العلاقة مع المدرب الهولندي بعد استبعاده لثلاث مباريات متتالية، وملمحا إلى أن هناك شخصا ما في النادي لا يريد استمراره.

ونتيجة لذلك خرج صلاح من قائمة ليفربول في مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال، وأثار سلوت الجدل بقوله إنه لا يعلم ما إذا كان صلاح سيلعب مرة ثانية مع ليفربول.

لم يشارك صلاح كبديل في مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3 - 3 ليخرج بعدها ليعبر عن إحباطه الشديد.

وقبلها اكتفى بالجلوس بديلا أيضا في الفوز على ويستهام يونايتد، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني من مواجهة سندرلاند.

ويُعد صلاح نجم ليفربول الأبرز، والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تراجع معدله هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل، وقال أيضا إنه لا يعلم ما سيحدث خلال فترة غيابه عن ليفربول. وكان النجم المصري البالغ من العمر 33 عاما وقع عقدا في أواخر الموسم الماضي يمتد لموسمين إضافيين حتى صيف 2027.