صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

قرر أرني سلوت مدرب ليفربول استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

واتهم صلاح النادي باتخاذه "كبش فداء" وقال إن علاقته بالمدرب انهارت في تصريحات نارية أدت إلى استبعاده من تشكيلة الفريق في الفوز 1-0 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وجاءت انتقادات صلاح اللاذعة بعد التعادل 3-3 الأسبوع الماضي أمام ليدز يونايتد، وهي المباراة الثالثة التي لازم فيها اللاعب المصري، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري في الموسم الماضي، مقاعد البدلاء.

وأجرى سلوت وصلاح محادثات وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بالإيجابية أمس الجمعة، بعد أن صرح المدرب الهولندي بأنه "ليس لديه أسباب لعدم رغبته في بقائه".