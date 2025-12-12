حرق استاد نادٍ بعد هبوطه إلى الدرجة الأدنى



المصائب لا تأتي فرادى ، هذا ما حدث مع نادي هاكا الفنلندي ، الذي هبط قبل فترة قليلة إلى الدرجة الأدنى ، ولكن يبدو أن مصيبة الهبوط غير كافية ، إذ تعرض استاد النادي لحريق قضى على أحد المدرجات بالكامل ، كما تسبب في أضرار بالغة على الملعب المكون من النجيل الاصطناعي.



ملعب الفريق الذي تأسس قبل 94 عاماً ، تعرض لحريق بواسطة ثلاثة مراهقين ، تم القبض عليهم ، واعترفوا بالجريمة ، وإن لم تكشف التقارير عن أن هذا التصرف نتيجة لعبث مراهقين أم غضب بسبب هبوط فريق المدينة إلى الدرجة الأدنى.



وكشفت مصادر مقربة من الشرطة ، أن المراهقين الثلاثة اعترفوا بالجريمة ولكن من غير المرجح تعرضهم لمحاكمة لأنهم دون السن القانونية للمسؤولية الجنائية.