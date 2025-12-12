كاسانو يدافع عن صلاح ويوجه انتقادات لاذعة لكاراغر



دافع أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وروما وإنتر وميلان السابق، عن اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، منتقداً بشدة ما قاله جيمي كاراغر، بسبب تصريحاته ضد محمد صلاح في الأيام الماضية.



وقال كاسانو لكاراجير، قبل الحديث عن صلاح، يجب أن تغسل فمك، خصوصاً وأنك ليس جديراً بالحديث عن الموهبة صلاح، مشيراً إلى أنه ما صرح به لا يعدو وصفه بأنه كلام «فارغ»، لافتاً إلى أن كاراغر قضى مسيرته كلها في الريدز، لكنه مشجع متعصب لإيفرتون، وصنع مسيرته عن طريق التملق للمشجعين، وأعتقد أنه أخطأ في حق محمد صلاح، والذي أتذكر جيداً أهدافه الـ 250 مع الريدز، حيث كان حاسماً في الدوري الإنجليزي، وعلى مستوى دوري الأبطال.



وتابع، صحيح أن اللاعب لديه مشاكل مع مدربه الهولندي سلوت، وسوف يتم حلها، موجهاً سؤالاً صريحاً لكاراغر، لماذا تأخذ دور المهرج، وتخرج عبر القنوات لتقول كلاماً فارغاً لا فائدة منه، وكان يجب عليك ألا تتحدث عن صلاح، وأن تبقى في منزل، لأنك لا تفهم، وزاد، عن أي صلاح تتحدث؟ صلاح الآن أهم منك، وقيمته أعلى منك، ولا أحد سيقف إلى جانبك، فقط وقد توقع صلاح حدوث الأمر، عندما قال إن كاراغر سيرد على تصريحاتي، صلاح ظاهرة داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أن صلاح ظاهرة داخل أرضية الملعب وخارجه أيضاً، وأقول لكاراغر، لقد كنت تلعب وقدمك معكوسة، أرجوك توقف عن الكلام، ولا تزعجني.