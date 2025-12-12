نجم قطري سابق يرشح منتخب الإمارات للذهاب بعيداً في كأس العرب



رشح الدولي السابق فهيد الشمري لاعب المنتخب القطري والغرافة سابقاً منتخب الإمارات للذهاب بعيداً في بطولة كأس العرب فيفا 2025 والمقامة هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بالحضور في المشهد الختامي للحدث، مشيراً إلى أن الأبيض يعد من أفضل المنتخبات، وحسب خبرته فإن رجال المدرب الروماني كوزمين مرشحون فوق العادة لإسعاد جمهورهم بالتواجد في النهائي بل وحسم اللقب الأول عربياً للأمارات.



وأشار الشمري في حديثه «للبيان» إلى أن منتخب الإمارات تتوافر لديه كل عناصر النجاح وذلك بوجود التجانس الكبير الذي أحدثه المدرب بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، فضلاً على سعى المنتخب الدؤوب لإسعاد جمهوره، ولفت الشمري إلى وجود بعض الأخطاء المتمثلة في عمق الدفاع، مؤكداً أن الجهاز الفني للأبيض سيكون متحسباً لها.



من جانبه قال الإعلامي مجتبى عبدالرحمن الصحفي الرياضي: أعتقد أن الفرصة تبدو سانحة أمام الإمارات بتحقيق أول لقب عربي على مستوى البطولة، مشيراً إلى أن الأبيض أعلن عن نفسه مرشحاً بقوة لنيل اللقب، وذلك عقب تحقيق الفوز على الكويت في المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وأضاف: يقيني أن التأهل لدور الثمانية سيمنح اللاعبين مزيداً من المعنويات بالظهور في المربع الذهبي ومن ثم التواجد في المشهد الختامي للحدث الأبرز عربياً هذه الأيام.