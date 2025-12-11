مشاغبون بولنديون مسلحون ينصبون كميناً لجماهير فايكانو



قالت الشرطة، الخميس، إن مشجعين بولنديين مقنعين ومسلحين بهراوات هاجموا حافلتين تقلان مشجعين إسباناً على الطريق السريع في منتصف الليل، وذلك قبل مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بين ياجيلونيا بياويستوك ورايو فايكانو.



وأضافت الشرطة أن سيارتين توقفتا أمام الحافلتين اللتين كانتا تقلان المشجعين الإسبان، ما أجبرهما على التوقف على طريق سريع قرب قرية بروشينيتسا في وسط شرق بولندا.





ثم خرج عشرات عدة من الأشخاص من غابة قريبة وهاجموا الإسبان، وأشارت الشرطة إلى أن السياج الموجود بجانب الطريق السريع تم قطعه.





وقالت الشرطة في منشور على منصة إكس: «في موقع الحادث، قدم المسعفون من سيارة إسعاف المساعدة للمصابين، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى. تم احتجاز سبعة أشخاص على خلفية الحادث. وشملت المضبوطات أقنعة وجه وهراوات وعصياً خشبية وقواطع معدنية».





ويحتل ياجيلونيا المركز التاسع برصيد ثماني نقاط في جدول دوري المؤتمر الأوروبي، فيما يأتي رايو فايكانو في المركز 12 برصيد سبع نقاط من أربع مباريات.ويعاني رايو فايكانو في الدوري الإسباني بعدما جمع 17 نقطة بعد 15 مباراة ليحتل المركز 12.