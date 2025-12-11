هالاند يسخر من كاراجر بعد هجومه على صلاح



سخر النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، بشكل طريف من جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، بعد فوز السيتي على ريال مدريد 2-1، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا. وقال هالاند مازحاً، إن أسطورة ليفربول أصبح «متهوراً» بعد توبيخه الأخير لمحمد صلاح. وكان كاراجر، قد انتقد صلاح بشدة، بعد أن اتهم النجم المصري ليفربول بالتخلي عنه، وأكد أنه لا تربطه أي علاقة بالمدرب آرني سلوت الذي يتعرض لضغوط كبيرة.

وصف كاراجر، صلاح بأنه «عار»، متهماً النجم الذي يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بمحاولة إلحاق «أكبر قدر من الضرر» بالنادي.



هالاند، الذي كان في حالة معنوية عالية بعد أن أسهمت ركلة الجزاء التي سجلها في قيادة السيتي إلى فوز حاسم على العملاق الإسباني في دوري أبطال أوروبا، لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لكاراجر، وقال هالاند مازحاً: أشعر بالتوتر الآن عندما أرى جيمي كاراجر في الاستوديو.

انفجر كاراجر وبقية أعضاء فريق التحليل على اللقاء، بمن فيهم تييري هنري وميكا ريتشاردز والمذيعة كيت عبدو، ضحكاً قبل أن يطمئن أسطورة ليفربول هالاند قائلاً: لا داعي للتوتر.



وحصل هالاند على ركلة الجزاء بنفسه بعد أن أسقطه أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، أرضاً، والذي خاض معه مواجهة شرسة طوال المباراة المثيرة على ملعب سانتياجو برنابيو. بعد تعليق هالاند الساخر، سأله ريتشاردز: إيرلينج، من تفضّل؟ روديجر أم كاراجر؟ قال النرويجي: أعتقد أنني سأختار روديجر لأن كاراجر متهوّر بعض الشيء، ما أثار موجة أخرى من الضحك. وأثارت تصريحات كاراجر المطولة انقساماً في الآراء، حيث رأى بعض المشجعين أن انتقاداته مبالغ فيها، بينما قدّر آخرون صراحته.