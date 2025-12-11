جيرارد يصف روديغر مدافع ريال مدريد بالغباء والحماقة



علق ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، على ركلة الجزاء، التي تسبب بها انطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد لصالح مانشستر سيتي، التي منحت الفريق السماوي الفوز على الملكي 2-1، مساء أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا. وقال جيرارد: «لقد كانت حماقة، منحنا روديغر الكثير من الإشادات في الماضي، لأنه مدافع واحد ضد واحد ممتاز، يجب أن يكون جسدياً، ويضيق على المهاجمين، لكن هذا تصرف غبي، لا يمكن فعل ذلك داخل منطقة الجزاء، خصوصاً مع كل هذه الكاميرات، ووجود الـ«VAR» لن يفلت أحد من هذا، أنا متفاجئ حتى إنه ذهب لمراجعة الشاشة، فاللقطة واضحة»، وواصل: «النظر إلى حماقة روديغر في منح ركلة الجزاء، وإلى الهفوات الدفاعية في الهدف الأول لو كان ريال مدريد بكامل عناصره الأساسية في تلك المباراة لربما تم تفادي هذه الأهداف».