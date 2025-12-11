وصفه بالأناني كبير السن.. رئيس نادي سعودي يستبعد التفكير في التعاقد مع محمد صلاح



استبعد بن هاربورغ، مالك نادي الخلود السعودي، أن يفكر ناديه في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، على خلفية التوترات، التي يعيشها اللاعب حالياً مع نادي ليفربول.



وكشف المستثمر الأمريكي أن خياراً مثل هذا لا يمكن أن يفكر فيها نادٍ، ودعا في تصريحات صحافية الأندية السعودية إلى التفكير في خطوات أخرى بالتعاقد مع لاعبين لا يتجاوزون الـ 25 عاماً.



وقال: «محمد صلاح لا يلعب للفريق «أناني»، وفي الوقت نفسه وصل إلى 33 عاماً، ما نريده في «الموجة الثانية» من التعاقد مع اللاعبين من الدوريات الأوروبية للعب في الدوري السعودي يجب أن يكونوا في سن لا تتجاوز 25 عاماً»، واختتم: «لو كان الخيار بين صلاح وفينيسيوس حتماً سيكون الاختيار للبرازيلي، فارق السن والجماعية هي أساس في التعاقدات».