عبدالرحمن محمد: «الأبيض» قدم أفضل مبارياته أمام الكويت



أكد الكابتن عبدالرحمن محمد، لاعب النصر ومنتخبنا الوطني السابق، أن «الأبيض» قدم أفضل أداء أمام منتخب الكويت، وتمكن من خطف بطاقة العبور لدور الثمانية بكأس العرب بعد فوزه المستحق 3-1، وقال: لأول مرة أشاهد منتخبنا يلعب بهذا المستوى المميز والذي أظهره طوال مجريات المباراة، ولذلك نبارك لجمهورنا واللاعبين الفوز والصعود ضمن أفضل 8 منتخبات عربية في البطولة.



ونوه عبدالرحمن محمد إلى أن المدرب الروماني كوزمين، عرف كيف يدير المباراة ويخوض مواجهة الكويت بتوازن كبير مع أفضلية الاستحواذ والسيطرة لمصلحة منتخبنا، مشيراً إلى أن جماعية الأداء كانت طاغية مع تألق الثلاثي يحيى الغساني ونيكولاس خمينيز وماجد راشد ومثل الثلاثي مصدر خطورة وكانوا نجوماً فوق العادة، ومنحوا الجهاز الفني فرصة لتجربة بعض اللاعبين بعد الاطمئنان على الفوز بعد إشراك كل من سلطان عادل، وحمد المنصوري، خصوصاً وأن كوزمين سيفتقد لخدمات كل من حارب عبدالله وعلاء زهير ولوان بيريرا.



وكان من الطبيعي منح هؤلاء اللاعبين فرصة لإدخالهم في أجواء المنافسة، ودعا عبدالرحمن محمد إلى ضرورة معالجة بعض الهفوات التي حدثت طوال المباريات الثلاث قبل مواجهة منتخب الجزائر في ربع نهائي المسابقة وضرورة التهيؤ الجيد لمقابلة منتخب محاربي الصحراء حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العرب.