شغب جمهور فرانكفورت يرسل الرعب في قلوب مشجعي برشلونة



كشف مشجعو برشلونة عن حالة الرعب التي عاشوها بسبب جمهور انتراخت فرانكفورت في أول مباراة بدوري الأبطال على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاح الملعب.



وأضاف مشجعو البارسا، حتى قبل بداية المباراة كان جمهور الفريق الألماني يتعمد افتعال المشاكل ويرمي علينا الأشياء، ويرسل هتافات الإساءة لنا ولبرشلونة، وزاد الأمر تماماً بعد أن تقدموا بهدف أنسجار كناوف في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2 - 1.



وأضاف مشجع: كان هناك حواجز مجهزة قبل بداية المباراة للفصل بين الجمهورين، لكن مشجعي فرانكفورت سعوا منذ البداية لتحطيم هذه الحواجز ثم نجحوا في ذلك بعد هدف التقديم، لقد عرفنا لحظات صعبة للغاية بسبب تصرفاتهم العدائية غير المبررة.