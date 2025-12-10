يونايتد يخطط للتعاقد مع سيرجيو راموس



ذكرت مصادر إعلامية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس في الانتقالات الشتوية المقبلة، وأضاف المصدر أن راموس الذي سينهي مسيرته مع مونتيري المكسيكي لديه مجموعة من العروض من أندية في الدوريات الخمسة الكبرى، من بينها نادي مانشستر يونايتد.



وأضافت المصادر إن البرتغالي روبن أموريم تقدم بعرض بالفعل للتعاقد مع اللاعب الذي يعتبره إضافة حقيقة لدفاع الفريق، حيث يتمتع المدافع بخبرة يحتاجها الفريق في مرحلة إعادة البناء الحالية، كما أن القدرات التهديفية للمدافع الإسباني الذي سجل 147 هدفاً في مسيرته وصنع 50 آخرين، يمكنها مساعدة الفريق في إضافة حلول جديدة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها يونايتد للتعاقد مع راموس إذ سبق للفريق أن تقدم بعرض للتعاقد مع قلب دفاع ريال مدريد، إلا أن الأخير اعتذر مفضلاً حينها الاستمرار في الدوري الإسباني.