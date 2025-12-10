إدارة ليفربول تتمسك بصلاح حتى نهاية عقده «على الأقل»



كشفت مصادر إعلامية مقربة من نادي ليفربول، أن إدارة النادي اتخذت قراراً بالفعل بعد طرح اسم النجم المصري محمد صلاح في سوق الانتقالات، مضيفة في الوقت نفسه على تمسك الإدارة بالمدرب أرني سلوت.



وكشف مصدر بالنادي الإنجليزي أن الإدارة واضحة جداً في أهدافها، وخططها، وأن الثنائي سلوت وصلاح ضمن الخطط الحالية والمستقبلية للنادي.



وأضاف المصدر: بالنسبة لإدارة ليفربول فلا نقاش أصلاً عن الاستغناء عن المدرب الهولندي بل بدأت خطوات فعلية في تمديد عقده، في الوقت الذي تتمسك تماماً باستمرار النجم المصري محمد صلاح مع الفريق على الأقل حتى نهاية عقده في عام 2027.



وأوضح المصدر المقرب من ليفربول في تصريحات إعلامية: إدارة النادي تعمل الآن على التوفيق بين الاثنين، هي مقتنعة بأهمية استمرارهما معاً، لن تفرط في أحد منهما، لديها خطط واضحة في هذا الشأن.



من ناحية أخرى أكد دانييل ستوريدج أحد أبرز النجوم السابقين في ليفربول والذي كون ثنائية ناجحة مع محمد صلاح في الفترة من 2017 إلى 2019، إصرار النجم المصري على الاستمرار ضمن صفوف الفريق، وقال في تصريحات إعلامية: صلاح أخطرني بوضوح أنه يحب اللعب في ليفربول وأنه يريد الاستمرار ومساعدة الفريق، لا يفكر في المغادرة يريد أن يستمر مع النادي.