دفع الثمن 3 سنوات سجناً.. لاعب بالدوري الإنجليزي يتفاخر علناً بترويج المخدرات



لم تكن الشرطة البريطانية تحتاج لكثير متابعة أو عناء لإثبات تهمة الإتجار بالمخدرات وترويجها على اللاعب السابق في ويست هام، تيري نيفرز، حيث أقدم بنفسه على التفاخر علناً بترويج المخدرات، والإتجار بها.



اللاعب الذي بدأ مسيرته الرياضية في أكاديمية ويست هام قبل الانتقال إلى أندية ريدينغ ووبرادفورد حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، بعد أن أدين بتهمة ترويج مخدرات من الدرجة الأولى.

وكان نيفرز، الذي تعاقد في يناير الماضي مع نادي تيراسبول المولدوفي، ثم الانتقال بعد ذلك إلى نادي إن كيه فارازدين في الدوري الكرواتي، نشر مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، يتفاخر فيه بالإتجار بالمخدرات والترويج لها.



وكشفت مصادر إعلامية أن الشرطة البريطانية داهمت منزل اللاعب بعد نشره مقطع الفيديو، وصادرت 40 جراماً من الكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية وسلاح ناري، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، إلى جانب اكتشاف الشرطة أن اللاعب حول جزءاً من منزله إلى مزرعة، يزرع فيها نبات «القنب» المخدر.