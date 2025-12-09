سجن لاعبين بارزين بالدوري التركي في قضية مراهنات رياضية

قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية الثلاثاء إن محكمة تركية قضت بسجن 20 مشتبها بهم بينهم لاعبون في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم على ذمة التحقيق في قضية مراهنات واسعة.

وأمر مدعون عامون الأسبوع الماضي باحتجاز 46 شخصا، بينهم لاعبون ورؤساء أندية ومعلقون وحكم، بسبب مراهنات داخلية في بطولات الدوري المحلية للمحترفين.

وقالت الأناضول إن من بين المحتجزين، لاعب غلاطة سراي ميتهان بلتاجي ولاعب فناربخشه ميرت هاكان ياندش، بالإضافة إلى رئيس نادي أضنة دمير سبور السابق مراد سانجاق وقد تم اعتقالهم رسميا وسجنهم.

وذكرت الأناضول أن بلتاجي قال للمحكمة إنه راهن على بعض المباريات عندما كان لاعبا في فريق الشباب ولم يفعل ذلك بعد انضمامه للفريق الأول لغلاطة سراي، ونقلت صحيفة صباح عن ياندش لاعب فناربخشه قوله في شهادته أمام المحكمة إنه لم يتورط في المراهنة على المباريات.

وقالت صحيفة جمهوريت إن سانجاق قال للمحكمة إنه لم يكن لديه حساب للمراهنات ولم يسبق له أن راهن على المباريات. وأوقف الاتحاد التركي للعبة الشهر الماضي 149 حكماً ومساعداً بعد أن توصل تحقيق إلى أن قضاة الملاعب في البطولات المحلية للمحترفين كانوا يراهنون على المباريات. ثم اتسعت الشبكة بعد ذلك باعتقال ثمانية أشخاص بينهم رئيس أحد أندية دوري الأضواء وإيقاف 1024 لاعبا من كافة البطولات المحلية، إذ فرض الاتحاد التركي حظراً عليهم.