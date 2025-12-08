دبا الفجيرة يلبي طلب مشجع أسترالي لزيارة النادي



استجابت شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة لطلب المشجع الأسترالي جاسبر جونز بورجيس، الذي وجه رسالة عبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي يطلب فيها زيارة مقر نادي دبا الفجيرة، وقال طه عزت، المدير التنفيذي لنادي دبا، إن تلبية شركة كرة القدم، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، طلب المشجع الأسترالي جاء في إطار المبادرات المجتمعية التي يحرص النادي على تقديمها لجماهيره.



وتم تقديم قميص الفريق الأول إلى جانب مجموعة من الهدايا التذكارية للمشجع الأسترالي، في لفتة تعبر عن اعتزاز نادي دبا بجماهيره من داخل الدولة وخارجها، وتمنى جاسبر جونز، المشجع الأسترالي، التوفيق للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي الحالي، موجهاً الشكر لإدارة النادي على حفاوة الاستقبال، ولقيام الشركة بتلبية طلبه بزيارة ناديه المفضل خليجياً دبا الفجيرة، والذي يتمنى بقاءه ضمن أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجاري 2025-2026.