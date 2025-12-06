بايرن ميونيخ يعيد هاري كين 8 سنوات إلى الوراء



نجح بايرن ميونيخ في إعادة هاري كين إلى أعلى مستوى له الذي تحقق قبل 8 سنوات، تحديداً في عام 2017، عندما وصل قائد المنتخب الإنجليزي إلى الرقم الأعلى في تاريخه كهداف في عام واحد عندما سجل حينها 56 هدفاً خلال تلك السنة.



إلا أن المستوى الذي ظهر به هاري كين في بايرن، خاصة في هذه السنة، حتى الآن تجاوز كل التوقعات، لينجح هداف النادي البافاري في الوصول إلى 58 هدفاً حتى الآن، بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى شتوتغارت في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، في اللقاء الذي انتهى لصالح بايرن 5-0.