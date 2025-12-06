المنتخب الجزائري يكتسح نظيره البحريني بخماسية في كأس العرب



اكتسح المنتخب الجزائري نظيره البحريني 5-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم في قطر.



ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط، محققاً فوزه الأول في البطولة، ومتصدراً للترتيب، وذلك بعد أن كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي مع السودان في الجولة الأولى.



على الجانب الآخر، ودّع منتخب البحرين المنافسات باحتلاله المركز الأخير دون رصيد من النقاط، في المجموعة التي ستشهد مواجهة أخرى في وقت لاحق اليوم السبت، وتجمع بين العراق (المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط)، والسودان (المركز الثالث برصيد نقطة واحدة).



وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق رضوان بركان في الدقيقة 24، لكن مهدي عبدالجبار أدرك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط من هدف التقدم.



ونجح عادل بولبينة في تسجيل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، بينما أضاف زميله ياسين بنزية الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل رضوان بركان الهدف الرابع في الدقيقة 48.



واختتم عادل بولبينة خماسية الجزائر في الدقيقة 80، مانحاً فريقه فوزاً كبيراً بعد التعادل المخيب في الجولة الأولى.