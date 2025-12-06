المنتخب الأردني يعبر إلى دور الـ8 بكأس العرب



تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم، إلى دور الثمانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا قطر 2025"، بعدما تغلب على المنتخب الكويتي 3 - 1 في المباراة التي جمعتهما السبت بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وأنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متقدماً بهدف سجله مهند أبوطه في الدقيقة 17.



وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الأردني الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق سعد أحمد الروسان، ثم سجل المنتخب الكويتي هدفاً في الدقيقة 84 عن طريق يوسف ناصر، ثم اختتم المنتخب الأردني أهدافه عن طريق علي علوان في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، من ركلة جزاء.



ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد المنتخب الكويتي عند نقطة واحدة.