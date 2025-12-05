منتخب عُمان يتعادل سلبياً مع نظيره المغربي في كأس العرب



تعادل منتخب عُمان سلبياً مع المغرب الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.



ورفع المغرب رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وحصد عُمان أول نقطة في البطولة.



ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص من الجانبين، إذ اصطدم هجوم المغرب بقيادة عبد الرزاق حمدالله بدفاع عُمان الشرس الذي حيد الهجوم المغربي.



وسيطر المغرب على الشوط الأول عبر امتلاك الكرة والضغط العالي، لكنه اصطدم بتمركز دفاعي محكم لعُمان تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، دون وجود أي فرص خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وزادت معاناة المغرب بطرد حمدالله ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53 بعد تدخل عنيف على مصعب الشقصي.



ولم يستغل منتخب عُمان الأفضلية العددية رغم تقدمه إلى الهجوم، ولم يهدد مرمى مهدي بنعبيد بشكل حقيقي.



ونشط الفريقان في الدقائق الأخيرة، وكاد المغرب أن يخطف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكن مروان سعدان لعب ضربة رأس من ركلة ركنية فوق العارضة.