الأكلات النيجيرية تساعد نجم بايرن على التعافي من إصابته



استفاد جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ، من جذوره النيجيرية لمساعدته على التعافي السريع من الإصابة ، ونشر على حسابه على «X» جانب من العودة إلى التدريبات بعد الإصابة، وشارك صورة لوجبة نيجيرية تقليدية تضم الفوفو وحساء الإغوسي ويخنة بزيت النخيل.



ويرى موسيالا الذي عاش جزءاً من طفولته في نيجيريا، أن الأطباق المحلية تمنحه دفعة معنوية تساعده على العودة تدريجياً.



ويتعامل النادي البافاري، مع عودة اللاعب الذي حمل لقب «بامبي» خلال طفولته في نيجيريا بحذر، إذ يتوقع الجهاز الفني والطبي أن يكون موسيالا جاهزاً في يناير بعد فترة التوقف الشتوية، وربما مع استئناف الدوري في 11 يناير المقبل.