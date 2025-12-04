منتخب سوريا يتعادل مع نظيره القطري ويواصل انطلاقته المميزة في كأس العرب



تعادل المنتخب السوري مع نظيره القطري 1- 1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العرب لكرة القدم في قطر.

وحصل المنتخب السوري على النقطة الرابعة في مشواره بالبطولة، بعدما فاز على تونس 1 - 0 في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب فلسطين المتصدر.

على الجانب الآخر حصل المنتخب القطري على النقطة الأولى في مشواره بالمجموعة، ليحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف فقط خلف تونس في المركز الثالث.

وتقدم منتخب قطر عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 77، قبل أن يدرك عمر خريبين التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



