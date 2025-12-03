منتخب العراق يتخطى نظيره البحريني ويتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب



أحرز منتخب العراق ثنائية في الشوط الأول ليحقق الفوز 2-1 على البحرين، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين، الأربعاء، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر.



وتصدر العراق المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط متقدماً بنقطتين على الجزائر حاملة اللقب، والسودان بعد تعادلهما سلبياً، بينما يتذيل منتخب البحرين ترتيب المجموعة دون رصيد.



وجاء هدف العراق الأول بعد عشر دقائق من البداية، بعدما استقبل أيمن حسين تمريرة عرضية من الناحية اليسرى بضربة رأس قوية من مسافة قوية، ليتصدى الحارس إبراهيم لطف الله للكرة، لكنها ارتدت من ساقه وسكنت الشباك، ليحتسب الهدف باسم حارس البحرين، الذي لم يتمكن من إكمال اللقاء للإصابة، بالخطأ في مرماه.



وضاعف مهند علي (ميمي) تقدم العراق في الدقيقة 27 بعدما استقبل الكرة داخل المنطقة وأطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك.



وأنقذ المدافع أمين بنعدي مرمى البحرين من هدف محقق في الدقيقة 41، بعدما استقبل ميمي تمريرة ذكية ضربت دفاع البحرين، ليصبح في مواجهة الحارس البديل عمر سالم ويضع الكرة بذكاء في اتجاه الشباك، لكن المدافع تألق وأبعد الكرة من على خط المرمى.



وبعدها بدقيقة واحدة أهدر محمد مرهون فرصة تقليص الفارق للبحرين بعدما تقدم بالكرة من الناحية اليمنى، وأطلق تسديدة من على حافة منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى العراق.

وبدأت البحرين الشوط الثاني بقوة، وكاد مهدي الحميدان يقلص الفارق بعد دقيقة واحدة من نهاية الاستراحة بعدما استلم الكرة وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وحاول ميمي إضافة الهدف الثاني له والثالث للعراق في الدقيقة 55، بعدما سدد كرة قوية، تدخل أحد مدافعي البحرين للتصدي لها وكادت تغير اتجاهها وتسكن الشباك، لكن سالم نجح في إيقاف الكرة ببراعة.



وبعد فترة من الهدوء وغياب الفرص، نجحت البحرين في تقليص الفارق قبل 11 دقيقة على النهاية، بعدما لعب عبدالله الخلاصي تمريرة عرضية منخفضة من الناحية اليسرى حولها البديل سيد هاشم إلى الشباك من مسافة قريبة.



وأكملت البحرين المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى البديل إبراهيم الختال بطاقة حمراء مباشرة بعد ضرب أمجد عطوان لاعب العراق في وجهه بالوقت بدل الضائع.



ويلعب العراق أمام السودان يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات، وفي اليوم نفسه يلعب منتخب البحرين أمام نظيره الجزائر.