«الاحترام غاب».. هجوم كويتي على مدرب مصر بعد مواجهة كأس العرب

أثيرت حالة من الجدل عقب مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025، بعدما خرج المحلل الكويتي ولاعب المنتخب السابق عادل المشري بتصريحات حادة اعتبر فيها أن مدرب المنتخب المصري حلمي طولان لم يظهر أي احترام لمنتخب الكويت ولا للاعبيه الشباب، مؤكداً أن ما حدث في الملعب كان الرد الطبيعي على تلك التصريحات التي وصفها بأنها استهزاء غير مقبول.

وخلال ظهوره على قناة الكويت الرياضية، قال المشري إن كلمات طولان بعد المباراة جاءت بعيدة تماماً عن تقدير ما قدمه لاعبو الكويت، مضيفاً أن الفريق الكويتي خاض اللقاء بعناصر شابة من مواليد 2002 و2005، بينما اعتمد المنتخب المصري على لاعبين أصحاب خبرة كبيرة وظهور سابق في أوروبا والأهلي وبطولات أفريقيا.

وأكد المشري أن منتخب الكويت يعيش مرحلة بناء جديدة، تحت قيادة فنية جديدة، وأن الهدف الأساسي في هذه الفترة هو ترسيخ الهوية ومنح الفرصة لجيل شاب يخطو خطواته الأولى على المستوى القاري، مشيراً إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام منتخب مصر كان بطولياً بكل المقاييس.

وأضاف: «حلمي طولان لم يحترم ما قدمه لاعبو الكويت داخل الملعب، فريقنا شاب، ولاعبونا أظهروا شخصية كبيرة أمام عناصر خبرة من المنتخب المصري».

وشدد على أن كرة القدم تعاقب من لا يحترم منافسه، في إشارة إلى تعادل الكويت مع مصر 1-1 في افتتاح مشوار المنتخبين، مؤكداً أن نتيجة المباراة كانت انعكاساً واضحاً لقدرات اللاعبين وروحهم القتالية.

واختتم المشري حديثه بالتأكيد على أن احترام المنافس قيمة أساسية في كرة القدم، وأن تصريحات طولان كانت خارج هذا الإطار، مطالباً بضرورة تقدير الجيل الجديد من لاعبي الكويت والدور الذي يقوم به الجهاز الفني في بناء منتخب قادر على المنافسة مستقبلاً.

وكان حلمي طولان أكد في تصريحات بعد المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، أن المواجهة كانت من طرف واحد (منتخب مصر)، والشوط الأول كان من الممكن أن ينتهي بتقدم مصر بخمسة أو ستة أهداف، لولا عدم استغلال الفرص بشكل جيد من جانب لاعبي الفراعنة.