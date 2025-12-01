الوحدة والنصر السعودي يلتقيان ودياً بحضور رونالدو

تستضيف العاصمة أبوظبي مواجهة مرتقبة تجمع بين الوحدة والنصر السعودي 10 ديسمبر الجاري، وذلك خلال فترة توقف المسابقات المحلية في الإمارات والسعودية، بحسب ما أعلن نادي الوحدة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس».

وتأتي المواجهة الودية ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه نادي النصر السعودي في أبوظبي استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة الودية الاستثنائية التي ستقام في السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، بين الفريقين اللذين يقدمان موسماً مميزاً.

وسيخوض النصر السعودي اللقاء الودي بمشاركة أبرز نجومه، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليكس، والسنغالي ساديو ماني.