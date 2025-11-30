جدول مباريات بطولة كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة المفتوحة

تالياً نستعرض لكم جدول مباريات بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي تنطلق غداً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تستمر البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر المقبل.

جدول مباريات كأس العرب 2025

مرحلة المجموعات:

يوم الاثنين الأول من ديسمبر:

المجموعة الأولى:

تونس – سوريا على ملعب أحمد بن علي الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات - 16:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (15:00 بتوقيت مصر).

قطر – فلسطين (ملعب البيت) 20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30بتوقيت قطر والسعودية والعراق (17:30 بتوقيت مصر).

الثلاثاء الثاني من ديسمبر:

المجموعة الثانية:

المغرب – جزر القمر (ملعب خليفة) 16:00 بتوقيت الإمارات، 15:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (14:00 بتوقيت مصر).

السعودية – عمان (ملعب المدينة التعليمية) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

المجموعة الثالثة:

مصر – الكويت (ملعب لوسيل) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

الأربعاء الثالث من ديسمبر:

المجموعة الثالثة:

الأردن – الإمارات (ملعب البيت) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

المجموعة الرابعة:

الجزائر – السودان (ملعب أحمد بن علي) 16:00 بتوقيت الإمارات، 15:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (14:00 بتوقيت مصر).

العراق – البحرين (ملعب 974) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

الخميس الرابع من ديسمبر:

المجموعة الأولى:

فلسطين – تونس (ملعب لوسيل) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

سوريا – قطر (ملعب خليفة) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الجمعة الخامس من ديسمبر:

المجموعة الثانية:

عمان – المغرب (ملعب المدينة التعليمية) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

جزر القمر – السعودية (ملعب البيت) 22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (20:30 بتوقيت مصر).

السبت السادس من ديسمبر:

المجموعة الثالثة:

الكويت – الأردن (ملعب أحمد بن علي)15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (13:00 بتوقيت مصر).

الإمارات – مصر (ملعب لوسيل) 22:30 بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (20:30 بتوقيت مصر).

المجموعة الرابعة:

البحرين – الجزائر (ملعب خليفة) 17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (15:00 بتوقيت مصر).

السودان – العراق (ملعب 974) 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (18:00 بتوقيت مصر).

الأحد السابع من ديسمبر:

المجموعة الأولى:

قطر – تونس (ملعب البيت) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

سوريا – فلسطين (ملعب المدينة التعليمية) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الاثنين الثامن من ديسمبر:

المجموعة الثانية:

المغرب – السعودية (ملعب لوسيل) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

عمان – جزر القمر (ملعب 974) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الثلاثاء التاسع من ديسمبر:

المجموعة الثالثة:

مصر – الأردن (ملعب البيت) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

الإمارات – الكويت (ملعب 974) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

المجموعة الرابعة:

الجزائر – العراق (ملعب خليفة) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

البحرين – السودان (ملعب المدينة التعليمية) 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر).

الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025:

الخميس 11 ديسمبر:

متصدر المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (ملعب خليفة) (المباراة الرقم 26) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

متصدر المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (ملعب لوسيل) (المباراة الرقم 25) 21:30 بتوقيت الإمارات، 20:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:30 بتوقيت مصر).

الجمعة 12 ديسمبر:

متصدر المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (ملعب المدينة التعليمية) (المباراة الرقم 27) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

متصدر المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (ملعب البيت) (المباراة الرقم 28) 21:30 بتوقيت الإمارات، 20:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:30 بتوقيت مصر).

نصف نهائي كأس العرب 2025:

الاثنين 15 ديسمبر:

الفائز في المباراة 26 – الفائز في المباراة 28 (ملعب خليفة) (المباراة الرقم 30) 18:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر).

الفائز في المباراة 25 – الفائز في المباراة 27 (ملعب البيت) (المباراة الرقم 29) 21:30 بتوقيت الإمارات، 20:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:30 بتوقيت مصر).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العرب 2025:

الخميس 18 ديسمبر:

الخاسر في المباراة 29 – الخاسر في المباراة 30 (ملعب خليفة) 15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (13:00 بتوقيت مصر).

المباراة النهائية لكأس العرب 2025:

الخميس 18 ديسمبر:

الفائز في المباراة 29 – الفائز في المباراة 30 (ملعب لوسيل) 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (18:00 بتوقيت مصر).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العرب 2025:

تنقل مباريات بطولة كأس العرب 2025 مجاناً عبر عدة قنوات هي:

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

beIN SPORTS

الكأس القطرية

الكويت الرياضية