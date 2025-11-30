5 طائرات لجماهير الكويت لمساندة «الأزرق» في كأس العرب



في إطار دعم الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف لـ«الأزرق» خلال منافسات كأس العرب، تقرر توفير طائرتين إضافيتين لنقل الجماهير من الكويت إلى الدوحة ليصبح العدد 5 طائرات دعماً للفريق، وسبق لاتحاد الكرة الكويتي أن أعلن توفير 3 طائرات تسع نحو 680 مقعداً للجماهير الراغبة في السفر إلى الدوحة لمساندة منتخبها أمام منتخب مصر في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة.



وجاء دعم الاتحاد الكويتي والشركات الراعية بعد تأهل «الأزرق» لنهائيات كأس العرب إثر فوزه بهدفين نظيفين على منافسه المنتخب الموريتاني في الدور التمهيدي، وسيلعب المنتخب الكويتي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه كلاً من الإمارات ومصر والأردن، وسيستهل مبارياته بمواجهة المنتخب المصري بعد غد الثلاثاء على ملعب إستاد لوسيل، قبل أن يلتقى الأردن والإمارات في السادس والتاسع من ديسمبر الجاري على ملعبي لوسيل و974. وتتطلع جماهير الكرة الكويتية لظهور مميز لمنتخب بلادها في مشاركته التاسعة ببطولة كأس العرب وحقق أفضل إنجازاته في البطولة باحتلاله المركز الثالث 3 مرات.