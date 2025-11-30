دوري الهواة.. العروبة يحسم الديربي أمام الفجيرة والذيد يصل إلى المركز الرابع

حسم العروبة مباراة الديربي أمام ضيفه الفجيرة بعد الفوز عليه في عقر داره بنتيجة 2-0، أحرزهما تيكو تراوري ونيكسا، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى، ليرفع العروبة رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، وتراجع الخاسر إلى المركز الحادي عشر بثماني نقاط.

وتمكن الذيد من الفوز على سيتي بهدف اللاعب عدنان الوري، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، وبقي سيتي برصيد 12 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثالثة، حقق الجزيرة الحمراء فوزاً عريضاً على ضيفه الاتفاق بنتيجة 4-0، عن طريق أحمد وليد (هدفين) وهدف لكل من سجاد كمال ورضا حنيوي، ليرفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد الاتفاق عند 3 نقاط في المركز الأخير.

واستعاد الحمرية نغمة الانتصارات بعد الفوز على مجد بنتيجة 2-1، سجل هدفي الحمرية البرازيلي دياغو داسيلفا، وأحرز لمجد علي اليحيائي، ليصل الحمرية برصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، وبقي مجد بأربع نقاط.