الزمالك يضحي بـ محمد عواد بعد أزمة اعتراضه



شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل داخل نادي الزمالك، بعد استبعاد الحارس محمد عواد من مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفيدرالية، في قرار جاء نتيجة اعتراضه على الجلوس بديلاً، بعدما قرر الجهاز الفني الدفع بمحمد صبحي الذي طلب المشاركة للحفاظ على فرصه في التواجد مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة.



وكشفت مصادر داخل الزمالك أن صبحي تحدث مع المدرب أحمد عبد الرؤوف قبل المباراة، مؤكداً رغبته في المشاركة لإظهار مستواه قبل إعلان قائمة المنتخب المصري لبطولة أفريقيا، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني، القرار أغضب عواد الذي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء، ليتم استبعاده من القائمة نهائياً.



وشهدت المباراة خطأً مؤثراً من صبحي أدى إلى تعادل كايزر تشيفز، لتنتهي المباراة 1/1، ويزيد الجدل حول أزمة حراسة المرمى داخل الزمالك. وأكد مصدر داخل الزمالك لـ«البيان» أنه في حال وصول عرض مالي مناسب سيتم دراسة بيع محمد عواد خلال انتقالات يناير، خصوصاً بعد الأزمة الأخيرة، التي لم تكن المرة الأولى التي يرفض خلالها الحارس الجلوس بديلاً لزملائه، بحسب تأكيدات المصدر.