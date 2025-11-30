العراق الأكثر تتويجاً.. تعرف على سجل الفائزين بكأس العرب

سجلت 6 منتخبات اسمها في سجلات المتوجين بلقب كأس العرب على مدار تاريخ البطولة عبر 10 نسخ سابقة، ويعد المنتخب العراقي صاحب الكلمة العليا في البطولة بحصوله على أكبر عدد من الألقاب. وتنطلق النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب، غداً الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخباً.
ويتصدر منتخب «أسود الرافدين» قائمة الأكثر تتويجاً بكأس العرب بعدما نجح في حصد اللقب 4 مرات، ليصبح البطل التاريخي للبطولة دون منازع، يليه المنتخب السعودي بلقبين، ولقب واحد لكل من تونس ومصر والمغرب والجزائر.
وفيما يلي قائمة المنتخبات المتوجة بكأس العرب:
تونس 1963
العراق 1964
العراق 1966
العراق 1985
العراق 1988
مصر 1992
السعودية 1998
السعودية 2002
المغرب 2012
الجزائر 2021