جولة حاسمة لـ3 منتخبات عربية في التصفيات الآسيوية للمونديال

بعد أن اتضحت المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ومع تبقي بطاقة تأهل مباشرة واحدة وأخرى مؤهلة إلى الملحق بالمرحلة الرابعة التي تقام في شهر أكتوبر المقبل، تأتي الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية للمونديال والتي تختتم، اليوم الثلاثاء، لتحدد مصير 3 منتخبات عربية ما زالت تأمل الاستمرار في حلم التواجد في المحفل العالمي.

وباستثناء المجموعة الأولى اتضحت فيها الصورة تماماً بعد تأهل إيران وأوزبكستان إلى كأس العالم، وعبور الإمارات وقطر إلى الملحق، يبقى الصراع على البطاقة المباشرة الأخيرة وبطاقة الملحق في المجموعتين الثانية والثالثة، إذ لا تؤثر نتائج الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى على أي شيء سوى ترتيب المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الإماراتي والقطري، حيث تلعب إيران مع كوريا الشمالية، وأوزبكستان مع قطر، والإمارات مع قيرغيزستان.

ويحتل المنتخب الإيراني الصدارة برصيد 20 نقطة، فيما تأتي أوزبكستان ثانية برصيد 18 نقطة بعد أن حسمت تأهلها في الجولة الماضية بالتعادل مع «الأبيض» ولأول مرة في تاريخها، ثم «الأبيض» برصيد 14 نقطة والذي يسعى للعودة من قيرغيزستان بفوز يحافظ له على المركز الثالث، وقطر في المركز الرابع بـ13 نقطة، وقيرغيزستان وكوريا الشمالية في المركزين الخامس والسادس.

أنظار

وتتركز الأنظار في المجموعة الثانية نحو المواجهة الحاسمة بين منتخبي فلسطين وعُمان، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث ستحسم بطاقة الملحق الآسيوي، إذ يتقدم المنتخب العُماني بفارق نقطة واحدة، في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، يليه منتخب فلسطين بـ9 نقاط، حيث يسعى المنتخب الفلسطيني إلى مواصلة مغامرته والوصول لأول مرة إلى هذه النقطة في التصفيات المونديالية، إذ يخوض هذا الدور لأول مرة في تاريخه.

وستكون المباراة بمثابة صراع من أجل حسم البطاقة الثانية المؤهلة للملحق بعد أن ضمنت العراق أحد المركزين الثالث والرابع بالمجموعة التي تأهل عنها إلى المونديال كوريا الجنوبية والأردن في إنجاز تاريخي لـ«النشامى» الذين صعدوا للمونديال لأول مرة في تاريخهم، ويدخل المنتخب الفلسطيني المباراة بثقة كبيرة بعد انتصارين متتاليين، وسيسعى لمواصلة الحلم وبلوغ الملحق، فيما خرجت الكويت من السباق بتذيلها المجموعة برصيد 5 نقاط.

أما الأردن فسيواجه ضيفه العراقي، الذي مني بخيبة أمل كبيرة بالخسارة على أرضه أمام كوريا الجنوبية 0 - 2، وهي النتيجة التي بددت آمال المنتخب العراقي في التأهل المباشر للمونديال وفرضت عليه خوض المرحلة الرابعة.

أما أبرز المواجهات التي ستحسم بطاقة التأهل المباشرة الأخيرة لكأس العالم فتجمع المنتخب السعودي في مواجهة حاسمة أمام نظيره الأسترالي، ولا بديل أمام «الأخضر» سوى الفوز بفارق خمسة أهداف، وقد تبدو المهمة صعبة وشبه مستحيلة للتواجد للمرة السابعة في النهائيات، ولكن الآمال تحدو بالمنتخب السعودي لخطف بطاقة التأهل المباشرة الأخيرة إلى النهائيات.

وفي حالة عدم تمكن المنتخب السعودي من الفوز على أستراليا بهذا الفارق من الأهداف، فسيتأهل «الكانغارو» إلى النهائيات، وتلتحق السعودية بالملحق في المرحلة الرابعة التي ستضم 5 منتخبات عربية وخليجية بجانب إندونيسيا التي ضمنت تواجدها في الملحق.