تاديتش: لو لم أكن جائعاً للبطولات لاعتزلت كرة القدم فوراً



أكد نجم نادي الوحدة، الصربي دوسان تاديتش سعادته بما يحققه الفريق هذا الموسم من نتائج إيجابية ومستوى مميز في المسابقات كافة التي يخوضها الوحدة واستمراره في المنافسة على كل الجبهات، مشيراً إلى أنه لو لم يكن لديه نفس الشعور والشغف بالرغبة في تحقيق البطولات لتوقف عن لعب كرة القدم.



ويقدم تاديتش مستويات لافتة مع الوحدة في الموسم الحالي، وأثبت أنه أبرز صفقات الموسم في ظل قيادته للفريق لتحقيق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى، ما وضع «العنابي» في صلب المنافسة في البطولات الأربع التي يشارك بها الفريق، دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.



وواصل تاديتش تألقه مع الوحدة وقاد الفريق إلى فوز ثمين ومستحق على حساب السد القطري 3-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن سجل هدفين وصنع الهدف الثالث في المباراة التي ضمنت للفريق التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة القارية.



وقال تاديتش في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» رداً على التخوف عندما تعاقد معه الوحدة مطلع الموسم لبلوغه سن الـ36: «الذين يعرفونني يدركون جيداً ما أقدمه، جئت إلى الوحدة لأنني ما زلت جائعاً للبطولات، ولو لم يكن لدي الجوع والطموح لما فكرت في القدوم للعب في الإمارات».



وأضاف: «سعيد بمسيرتي مع الوحدة حتى الآن، وأريد دائماً مساعدة زملائي على تقديم أفضل أداء وتطوير المستوى، حيث وثق النادي في خبراتي وأنني يمكنني تقديم الإضافة للفريق وللاعبين الشباب».

وتابع: «لا أحب أن أخدع الناس، وأؤمن أن لدي الكثير لأقدمه حتى ولو كنت في سن السادسة والثلاثين، فلو لم يكن لدي هذا الشعور بالرغبة في تحقيق البطولات لتوقفت عن اللعب واعتزلت كرة القدم فوراً».

وأشار تاديتش إلى أن تعامل جمهور الوحدة معه على أنه قائد للفريق أمر يشعره بالسعادة، وأنه دور طبيعي كلاعب يملك خبرات طويلة في ملاعب كرة القدم، ويدرك مسؤوليات هذا الدور داخل الملعب وخارجه، لافتاً إلى أن التكيف ساعده على التأقلم مع الفريق والأجواء في الإمارات سريعاً رغم اختلاف الطقس وطريقة اللعب.



وعن كونه أفضل صانع لعب وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، أوضح: «واجبي أن أصنع الأهداف وأن أساعد المهاجمين للتسجيل وأن يصبحوا هدافين، أحاول أن أبذل كل ما أستطيع من أجل الفريق».

وعن تأهل الوحدة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على السد القطري بثلاثية، أكد نجم المنتخب الصربي السابق أن المواجهة كانت صعبة للغاية، مشيراً إلى أن السد دخل اللقاء برغبة هجومية كبيرة واستحوذ على الكرة ما جعلنا نواجه صعوبات في بداية المباراة، والتأخر بهدف قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يتغير الأداء تماماً في الشوط الثاني الذي نجحنا خلاله في التفوق على المنافس بعد أن لعبنا بتنظيم ورغبة هجومية أكبر ما منحنا الأفضلية وفوزاً مستحقاً.



وعن مواجهة أهلي جدة والهلال السعوديين في الجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد ضمان الوحدة التأهل، إضافة إلى طموحات الفريق في البطولة، قال تاديتش إن الوحدة لا يخشى أي منافس، بعد الانتصار على أندية كبيرة مثل الاتحاد السعودي والدحيل والسد القطريين وناساف الأوزبكي، مشيراً إلى أن الفريق يملك ثقة عالية ويحتاج فقط للهدوء والتقدم مباراة بعد أخرى.

وختم تاديتش تصريحاته مشدداً على أن اللاعبين لا يشعرون بالإرهاق البدني من توالي المباريات، موضحاً أن الإرهاق قد يكون ذهنياً فقط، وأن اللعب كل 3 أو 4 أيام هو أمر طبيعي لفريق ينافس على عدة بطولات.