الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية

خسر الأهلي بطل مصر وديا بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 أمس الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لخوض كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم.

وأهدر عمر كمال ركلة الترجيح الرابعة للأهلي، بينما سجل لاعبو باتشوكا جميع محاولاتهم.

ومنح جون كيندي التقدم مبكرا للفريق المكسيكي بعد 11 دقيقة من اللعب بتسديدة منخفضة من مدى قريب بعد خطأ من دفاع الأهلي في بداية الهجمة.

وأدرك البديل محمود حسن (تريزيجيه) هدف التعادل بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة بعد تمريرة من حمدي فتحي جعلته يتوغل نحو منطقة جزاء باتشوكا ويسدد ببراعة بقدمه اليسرى.

وكاد باتشوكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد خطأ فادح من كريم الدبيس ظهير الاهلي في تمرير الكرة استغله أوجستين بالافسينو عندما استخلص الكرة وانفرد بالحارس محمد الشناوي الذي أنقذ مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 23 أرسل أحد لاعبي باتشوكا تسديدة أرضية قوية تصدى لها الشناوي بثبات.

وبعد مرور نصف ساعة من البداية أطلق التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الاول تسديدة قوية عن طريق الدبيس مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى باتشوكا.

وأرسل إمام عاشور ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ارتدت من الحائط البشري للاعبي باتشوكا.

وتصدى مصطفى شوبير حارس الأهلي البديل لتسديدة خطيرة دون أن يسيطر على الكرة في بداية الشوط الثاني.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة الافتتاحية للبطولة المستحدثة أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي أيضا.

ويلعب باتشوكا في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد والهلال السعودي ورد بول سالزبورج النمساوي.