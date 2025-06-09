مستقبل رونالدو مع النصر السعودي لا يزال غامضاً

لا يزال مستقبل كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي غامضا، خاصة بعد قوله الأسبوع الماضي إنه لا يخطط للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل رغم سعي بعض الأندية المشاركة في البطولة التي تضم 32 فريقا لضمه.

وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب (40 عاما) الشهر الماضي عندما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) إن مناقشات جارية بشأن مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية رغم إخفاق النصر في التأهل للبطولة.

وتوج رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي برصيد 25 هدفا.

وقال قائد النصر السعودي لمحطة سبورت (تي.في) إنه تلقى عدة عروض من فرق أخرى للعب في الولايات المتحدة، بينما قال المدير الرياضي لفريقه فرناندو ييرو الشهر الماضي إنهم يتفاوضون مع رونالدو بشأن تمديد عقده لكنهم يواجهون منافسة من أندية حريصة على التعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

لكن في الوقت الحالي، يركز فقط على الاحتفال بانتصاره الأخير مع البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية أمس الأحد، بعد أن شارك في المباراة النهائية رغم إصابته.

وأضاف "إنه أمر جميل. إنه من أجل وطننا. نحن شعب صغير لكن طموحنا كبير جدا. المستقبل قصير المدى. الآن هو الوقت المناسب للراحة التامة. تعرضت للإصابة وكان ذلك أقصى ما أستطيع فعله... بذلت قصارى جهدي، لأن المنتخب الوطني يتطلب بذل المزيد من الجهد".