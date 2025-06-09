ليفاندوفسكي لن يلعب مع بولندا تحت قيادة بروبياش

قال روبرت ليفاندوفسكي إنه لن يلعب مع منتخب بولندا مرة أخرى تحت قيادة المدرب الحالي، وذلك بعد وقت قصير من تجريد المهاجم المخضرم من شارة قيادة المنتخب الوطني أمس الأحد.

وقرر المدرب الوطني ميخال بروبياش استبدال ليفاندوفسكي في قيادة المنتخب الوطني بلاعب الوسط بيوتر جيلينسكي.

وقال الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان "بقرار من المدرب ميخال بروبياش، أصبح بيوتر جيلينسكي القائد الجديد للمنتخب الوطني البولندي. أبلغ المدرب روبرت ليفاندوفسكي شخصيا والفريق بأكمله والجهاز الفني بقراره".

وكان رد ليفاندوفسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي سريعا.

وقال مهاجم برشلونة "بالنظر إلى الظروف وفقدان الثقة في مدرب المنتخب البولندي، قررت التراجع عن اللعب مع المنتخب البولندي طالما ظل في منصبه. أتمنى أن أحصل على فرصة اللعب مرة أخرى من أجل أفضل الجماهير في العالم".

ويغيب ليفاندوفسكي عن التشكيلة الحالية للمنتخب البولندي، إذ أرجع مهاجم برشلونة غيابه إلى الإرهاق البدني والذهني بعد موسم طويل.

ويتصدر المهاجم (36 عاما) قائمة هدافي بولندا عبر التاريخ برصيد 85 هدفا في رقم قياسي من المباريات يبلغ 158 مباراة، ويحمل شارة قيادة الفريق منذ 2014.

وتولى بروبياش منصب مدرب بولندا خلفا لفرناندو سانتوس الذي أقيل عام 2023، وقاد الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكنه أصبح أول فريق يودع البطولة التي أقيمت في ألمانيا.

وقال الاتحاد البولندي إن بروبياش سيرد على الأسئلة المتعلقة بالموقف في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتغلبت بولندا على مولدوفا 2-صفر في مباراة ودية يوم الجمعة الماضي وستلعب خارج أرضها ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم غدا الثلاثاء.