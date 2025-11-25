الوحدة أول المتأهلين إلى ثمن نهائي «أبطال آسيا للنخبة»

تأهل الوحدة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حوّل تأخره بهدف في الشوط الأول أمام ضيفه السد القطري إلى فوز 3-1 مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنافسات منطقة الغرب.

وبات الوحدة أول المتأهلين إلى الدور التالي بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، محققاً انتصاره الرابع في البطولة، بغض النظر عن نتائج الجولات الثلاث المقبلة، ليواصل الفريق نتائجه الرائعة ويحافظ على سلسلة عدم الخسارة للمباراة الـ29 على التوالي.

وتألق الصربي دوسان تاديتش وقاد الفريق إلى الفوز بتسجيله هدفين (55 و66)، وصنع الهدف الثالث للبديل كايو كانيدو (87).

انتهى الشوط الأول بتقدم السد بهدف أحرزه كلاودينهو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على علاء زهير في الدقيقة 45+3.

وبدا السد في الشوط الأول أكثر رغبة ومحاولات هجومية على مرمى الوحدة، بعد أن امتلك وسط الملعب مستغلاً تراجع «العنابي» في ظل اعتماد مدربه خوسيه مورايس على التأمين الدفاعي ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة.

وأجرى الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب السد، تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 33 بإشراك رافائيل موخيكا بدلاً من البرازيلي فيرمينيو الذي طلب التبديل للإصابة.

ولم يتحرك الوحدة هجومياً في الشوط الأول إلا بعد أن تأخر في النتيجة، إذ امتد الوقت الضائع إلى 13 دقيقة، كاد خلالها الوحدة أن يعادل النتيجة عن طريق جادسوم داسيلفا وروبن فيليب، لكن تألق الحارس مشعل برشم وأنقذ مرماه ببراعة.

تغيّر أداء الوحدة تماماً في الشوط الثاني مع التغييرات التي أجراها مورايس بالدفع باللاعب الشاب عبد القادر السومحي مكان لوكاس بيمنتا، وإعادة علاء زهير إلى مركز قلب الدفاع، وفاكوندو بدلاً من لاعب الوسط محمد قرباني.

وكثّف الوحدة ضغطه الهجومي بغية إحراز هدف التعادل، وسنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق فاكوندو، إلا أن حارس السد تألق وأنقذ مرماه أكثر من مرة.

وأثمر ضغط الوحدة عن هدف التعادل الذي حمل توقيع الصربي تاديتش، بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة وسددها بمهارة فائقة على يمين الحارس في الدقيقة 55.

وأضاف تاديتش الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة بدأها عمر خريبين، الذي استغل خطأ من المدافع ومرر إلى تاديتش، فوضعها الأخير بهدوء في الشباك في الدقيقة 66.

وأكد البديل كايو كانيدو فوز الوحدة بالهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من تاديتش في الدقيقة 87.

ويلعب الوحدة خارج أرضه في الجولة السادسة أمام الغرافة القطري يوم 22 ديسمبر المقبل.