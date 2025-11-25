الكويت تتأهل إلى كأس العرب بهدفين في مرمى موريتانيا



حقق منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم «الأزرق» إنجازاً مهماً بتأهله إلى دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد فوزه المستحق على نظيره المنتخب الموريتاني بهدفين مقابل لاشيء في مواجهة قوية ضمن مباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات، أحرزهما محمد دحام، ونوح العبد، بهدف في مرماه بعدما حول عرضية محمد دحام رأسية في مرماه.



قدم «الأزرق» أداءً جماعياً منظماً، ظهر اللاعبون بروح قتالية عالية وتركيز كبير طوال شوطي اللقاء، لينجحوا في حسم المباراة لصالحهم، وسط دعم جماهيري لافت، بعدما دخل اللقاء بخطة واضحة اعتمدت على الانضباط الدفاعي والهجوم المرتد، ولعب بطريقة 4-2-3-1 مع مرونة في التحولات الدفاعية والهجومية.



بهذا الفوز يعود «الأزرق» إلى الواجهة العربية بعد غياب طويل ليبدأ مشواره من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات ومصر والأردن، وسط تطلعات جماهيره بتحقيق نتائج إيجابية واستعادة أمجاده في المحافل القارية والعربية.



نجح البرتغالي سوزا، مدرب الكويت، في إظهار الوجه الآخر لفريقه بالتنويع في أسلوب الهجوم، من خلال العمق والأطراف بجانب الانضباط الدفاعي حتى صافرة النهاية، ولكن تراجع اللياقة في آخر ربع ساعة كاد يكلف المنتخب الكويتي الكثير بعدما فرض سيطرته على وسط الملعب بعدما افتقد لاعبو الأزرق ميزة التسديد من خارج المنطقة.



المباراة شهدت تطوراً ملحوظاً في شخصية منتخب الكويت داخل الملعب، فالأداء كان واقعياً ومنضبطاً، والتأهل مستحق بفضل استغلال الفرص وتنفيذ خطة البرتغالي سوزا بنجاح. التحدي المقبل في دور المجموعات يتطلب المزيد من العمل، لكن البداية تبعث على التفاؤل.

ويأمل الشارع الرياضي الكويتي أن يواصل المنتخب عروضه القوية في النهائيات، وأن يكون هذا التأهل بداية لعودة «الأزرق المتجدد» إلى منصات التتويج بعدما ساندت الجماهير اللاعبين في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.