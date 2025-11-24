استدعاء دولي لثنائي دبا للمشاركة في كأس العرب

تلقى الثنائي الدولي بفريق دبا الفجيرة، العراقي مهند علي الملقب بميمي، وزميله الأردني محمود المرضي، استدعاءً دولياً للانضمام إلى صفوف منتخباتهما للمشاركة في كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة ديسمبر المقبل.

وتضم مجموعة المنتخب العراقي كلاً من الجزائر حاملة اللقب، والفائز من مباراتي السودان ولبنان، والبحرين ضد جيبوتي، فيما تضم مجموعة الأردن كلاً من الإمارات ومصر والفائز من الكويت وموريتانيا.

ومنذ انضمامهما لفريق «النواخذة» مع انطلاقة الموسم الكروي الجاري، أظهر الثنائي الدولي ميمي والمرضي مستوى مميزاً، ودخلا قلوب جمهور دبا منذ مشاركتهما الأولى في المسابقة.

وساهم اللاعب محمود المرضي مع بقية زملائه في منتخب النشامى في حجز بطاقة الصعود التاريخي الأولى للمنتخب الأردني إلى مونديال كأس العالم أمريكا وكندا والمكسيك 2026، في وقت اقترب فيه منتخب العراق من بلوغ النهائيات، حيث ينتظر «أسود الرافدين» الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.