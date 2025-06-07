رونالدو يواصل التألق سعياً للمشاركة في كأس العالم للأندية

يواصل كريستيانو رونالدو تقديم أفضل عروضه في أعلى مستويات كرة القدم الدولية بعد أن قاد البرتغال إلى نهائي دوري الأمم. ورغم بلوغه 40 عاما مازال يحقق الأرقام القياسية.

وارتدى رونالدو شارة قيادة المنتخب البرتغالي، وسجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي تغلب فيها 2 / 1 على المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا يوم الأربعاء الماضي، ليضرب المنتخب البرتغالي موعدا مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية.

وبعد تسجيله للهدف رقم 137 مع المنتخب البرتغالي، عزز رونالدو تواجده على قمة ترتيب الهدافين التاريخيين في كرة القدم على صعيد المنتخبات (الأهداف الدولية).

وكان رونالدو كسر الرقم القياسي عندما كان يبلغ 36 عاما عندما سجل ثنائية في التصفيات الأوروبية أمام إيرلندا في سبتمبر 2021. بهذا رفع رونالدو سجله إلى 111 هدفا في 180 مع المنتخب البرتغالي، ليتخطى رقم الإيراني علي دائي.

وقبل أن يسجل الهدف من تمريرة نونو مينديز بسهولة أمام ألمانيا، كان رونالدو قد اقترب من التسجيل برأسية، وكان أيضا على بعد سنتيمترات قليلة من كسر التعادل مع بداية الشوط الثاني.

كان أداؤه تذكيرا في الوقت المناسب لأي فرق تشارك في كأس العالم للأندية أنه قد يكون متاحا للانضمام إليهم في البطولة التي ستنطلق في الولايات المتحدة في 14 يونيو الجاري.

كان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أشار في وقت سابق إلى أن رونالدو قد ينتقل لأحد الأندية الـ32 التي تشارك في مونديال الأندية لأنه تم تخصيص فترة انتقالات فريدة من نوعها من أجل البطولة.

وارتبط اسم رونالدو، الذي لا زال عقده ممتدا مع فريق النصر السعودي، حتى نهاية يونيو الجاري، بعدة أندية مشاركة في البطولة، من بينها بالميراس البرازيلي، والوداد المغربي، رغم أن فيفا يحظر على الفريق إبرام تعاقدات جديدة.

كما تم الحديث عن احتمال انتقال رونالدو من النصر إلى غريمه التقليدي الهلال، الفريق السعودي الوحيد المتأهل للمونديال، كحل مؤقت لتمكين رونالدو من اللعب في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب منافسه الكبير ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.

ويرحب فيفا بالدعم الذي سيقدمه تواجد رونالدو في البطولة من حيث بيع التذاكر، ولكن مثل هذا الانتقال إلى غريم محلي شديد العداوة لفترة قصيرة سيكون أمرا لا يمكن تصوره بالنسبة للاعبين في دوريات أوروبا.

النصر والهلال من بين أكبر أربعة أندية في السعودية يدعمها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الذي يملك 75 في المئة من كل ناد.

وقد يضع صندوق الاستثمارات العامة المصلحة الوطنية فوق مصلحة نادي النصر وقد يسعى للحفاظ على تمثيل رونالدو في كأس العالم للأندية.

وأعلن فيفا أول أمس الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة "شريك رسمي" لمونديال الأندية.

لم يكتفِ رونالدو بزيادة رصيد أهدافه القياسي أمام ألمانيا فقط، بل من خلال مشاركته يوم الخميس، وصل إلى ظهوره الدولي رقم 220، موسعا رقمه القياسي.

الأرقام القياسية لرونالدو

137 هدفا دوليا

220 مباراة دولية

المشاركة في ست بطولات أوروبية

التسجيل في خمس نسخ للبطولات الأوروبية (2004 و 2008 و2012 ، و2016 و2020)

المشاركة في 30 مباراة ببطولة أمم أوروبا.

المشاركة في 74 مباراة أوروبية بما في ذلك التصفيات.

تسجيل 14 هدفا في البطولات الأوروبية.

تسجيل 55 هدفا في البطولات الأوروبية من بينها مباريات التصفيات.

التسجيل في خمسة نسخ لكأس العالم (2006 و2010 و2014 و2018 و2022).

المشاركة في 52 مباراة بالبطولات الأوروبية وكأس العالم.

تسجيل 22 هدفا في البطولات الأوروبية وكأس العالم.

المشاركة في 197 مباراة بالبطولات الأوروبية للأندية.

تسجيل 145 هدفا في البطولات الأوروبية للأندية.

تسجيل 140 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

تسجيل 67 هدفا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

تسجيل 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا (موسم 2013 / 2014).

المشاركة في 183 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

تسجيل أهداف في 11 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.

التسجيل في ثلاث مباريات نهائية بدوري أبطال أوروبا.