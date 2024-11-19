حسين فرج: جمهور «الأبيض» لا يحتاج بطاقة دعوة لتشجيع المنتخب

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أكد حسين فرج إداري فريق كلباء السابق أن جماهير منتخبنا الوطني لا تحتاج إلى بطاقة دعوة لحضور مباراة «الأبيض» اليوم أمام نظيره القطري، لافتاً إلى أن المباراة تتطلب حضوراً جماهيرياً كبيراً لمؤازرة ودعم اللاعبين طوال المباراة، موضحاً أن التشجيع المتواصل يزيد من معنويات اللاعبين ويحفزهم على أداء العرض الجيد والمنتظر الذي يكفل لهم تحقيق الفوز، مشيراً إلى أنه لا سبيل غير تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث التي تعتبر الأهم خلال هذه الجولة.



كما أعرب إداري فريق كلباء السابق، عن أمله في مواصلة منتخبنا الوطني مشوار الانتصارات ومواصلة تقديم العرض المنتظر الذي يكفل نيل العلامة الكاملة، داعياً إلى ضرورة الحذر والتركيز واللعب بانضباط عالٍ وعدم ترك أي مساحات للفريق الضيف، معرباً عن أمله في تحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة العاشرة وبعدها سيكون لكل حادث حديث عندما يحين موعد مباريات الجولة القادمة في مارس المقبل من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.