الفيفا يختبر كاميرات على أجساد الحكام ونظام تسلل مطوراً في مونديال الأندية

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة إن ارتداء الحكام لكاميرات مثبتة على أجسادهم إلى جانب استخدام نظام محسن لكشف التسلل سيكونان من بين أبرز الابتكارات في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وللمرة الأولى في بطولة من تنظيم الفيفا، سوف يرتدي حكام المباريات كاميرات، وسيتم بث لقطات مختارة منها على الهواء مباشرة إلى الجماهير.

وسيتم تجربة نسخة جديدة ومتقدمة من تقنية التسلل شبه الآلية، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي واستخدام كاميرات متعددة وأجهزة استشعار الكرة، لتسريع عملية اتخاذ القرار مع الإبقاء على تدخل حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالات الدقيقة.

وقال الفيفا في بيان "ومع ذلك، في حالات التسلل الصعبة فإن حكم الفيديو المساعد سوف يتحقق من صحة المعلومات التي يوفرها النظام قبل اتخاذ القرار".

وأضاف أن البطولة، التي توسعت لتشمل 32 فريقا هذا العام، ستكون اختبارا رئيسيا لكلا النظامين الجديدين.